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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Kocaeli'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde çıkan küçük çaplı yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 23:22 Güncelleme:
        Kocaeli'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde çıkan küçük çaplı yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Ovacık Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde oksijen bağlantısı sırasında meydana gelen parlama nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın nedeniyle oluşan dumanın tahliye edilmesi amacıyla bazı hastalar tedbiren hastane içindeki başka bir birime nakledildi.


        Dumandan etkilenen 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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