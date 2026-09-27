Kocaeli'de parmağı janta sıkışan çekici sürücüsünü itfaiye kurtardı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arızalanan minibüsü çekmeye çalıştığı sırada parmağı janta sıkışan çekicinin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arızalanan minibüsü çekmeye çalıştığı sırada parmağı janta sıkışan çekicinin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şekerpınar Mahallesi Fulya Sokak'ta arızalanan minibüsü çekmek için bölgeye gelen çekicinin sürücüsü M.E, lastiğe halat bağladığı sırada parmağı janta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle parmağı sıkıştığı yerden kurtarılan M.E, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.