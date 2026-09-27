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        Kocaeli'de parmağı janta sıkışan çekici sürücüsünü itfaiye kurtardı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arızalanan minibüsü çekmeye çalıştığı sırada parmağı janta sıkışan çekicinin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 18:15 Güncelleme:
        Kocaeli'de parmağı janta sıkışan çekici sürücüsünü itfaiye kurtardı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arızalanan minibüsü çekmeye çalıştığı sırada parmağı janta sıkışan çekicinin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Şekerpınar Mahallesi Fulya Sokak'ta arızalanan minibüsü çekmek için bölgeye gelen çekicinin sürücüsü M.E, lastiğe halat bağladığı sırada parmağı janta sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle parmağı sıkıştığı yerden kurtarılan M.E, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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