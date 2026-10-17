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        Kocaeli'de sağanağın ardından 2 binin üzerinde personel temizlik için sahada

        Kocaeli'de etkili olan sağanağın ardından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Kocaeli'de sağanağın ardından 2 binin üzerinde personel temizlik için sahada

        Kocaeli'de etkili olan sağanağın ardından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli yağışın sebep olduğu olumsuzlukları gidermek için 2 binin üzerinde personel, yaklaşık 1000 araçla temizlik faaliyeti yürütüyor.

        Bu kapsamda ekipler, mazgal, çamur ve atık temizliği yapıyor.

        Olası yağışlarda sorun yaşanmaması için kontroller de yapan ekipler, alt geçitlerde biriken çamur ve suları da tahliye ediyor.

        Ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendiriliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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