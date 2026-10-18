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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de sağanağın ardından bazı bölgelerde tarım arazileri ve yollar su altında kaldı

        Kocaeli'de sağanağın ardından bazı bölgelerde tarım arazileri ve yollar su altında kaldı

        Kocaeli'de gece boyunca etkili olan sağanağın ardından bazı bölgelerde tarım arazileri, yollar ve evlerin bahçeleri suyla doldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 08:16 Güncelleme:
        Kocaeli'de sağanağın ardından bazı bölgelerde tarım arazileri ve yollar su altında kaldı

        Kocaeli'de gece boyunca etkili olan sağanağın ardından bazı bölgelerde tarım arazileri, yollar ve evlerin bahçeleri suyla doldu.

        Kent genelinde dün akşam saatlerinden sabaha kadar devam eden sağanak nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde hayat olumsuz etkilendi.

        Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi'ndeki Kışla Köprüsü ve Kaynarca mevkisi güzergahındaki Balcı Köprüsü su altında kaldı.

        Polis ekipleri suyla dolan güzergahları trafiğe kapattı.

        Akdurak Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evin bahçesini sağanak nedeniyle su bastı.

        Lokmanlı Mahallesi'nde ise tarım arazileri sular altında kaldı.

        Bölgede ekiplerin temizlik ve su tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

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        Öte yandan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da gece saatlerinde ilçede incelemelerde bulundu.

        Bölgede ekiplerin çalışmalarına katılan Aktaş ve Büyükakın, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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