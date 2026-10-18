Kocaeli'de sağanağın ardından bazı bölgelerde tarım arazileri ve yollar su altında kaldı

Öte yandan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da gece saatlerinde ilçede incelemelerde bulundu.

Bölgede ekiplerin temizlik ve su tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde dün akşam saatlerinden sabaha kadar devam eden sağanak nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde hayat olumsuz etkilendi.

Kocaeli'de gece boyunca etkili olan sağanağın ardından bazı bölgelerde tarım arazileri, yollar ve evlerin bahçeleri suyla doldu.

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