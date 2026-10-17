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        Kocaeli'de sağanağın ardından son durum değerlendirildi

        Kocaeli'de sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürerken, afetzedelere yönelik nakdi yardımların yanı sıra altyapı ve su tahliyesine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Kocaeli'de sağanağın ardından son durum değerlendirildi

        Kocaeli'de sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürerken, afetzedelere yönelik nakdi yardımların yanı sıra altyapı ve su tahliyesine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki İl Afet Koordinasyon Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, belediye, İSU, Karayolları, AFAD ve DSİ ekiplerinin, kolluk kuvvetlerinin desteğiyle selin getirdiği çamur ve birikintileri temizleme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        İlgili kurumların kendi mevzuatları çerçevesinde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Aktaş, belirlenen zararların AFAD koordinasyonunda vatandaşların uğradığı hasar oranına göre giderilmeye çalışılacağını kaydetti.

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        Vali Aktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın birimimize tahsis ettiği ödenekten zararın büyüğüne küçüğüne bakılmaksızın, bir can suyu olsun, acil ihtiyaçlar için kullanabilecekleri şekilde ve daha sonra tespit edilecek zarar mukayese edilmeden vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldı." dedi.

        - "250 hane ve 30 esnaf yardımlardan yararlandı"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise sahada 1972 personel ve yaklaşık 850 araçla çalışmaların sürdüğünü, şu ana kadar ulaşılmamış bölge kalmadığını söyledi.

        Yağışların ardından barajların yakından takip edildiğini belirten Büyükakın, Yuvacık Barajı'nda doluluğun yüzde 82'ye ulaştığını, kontrollü su tahliyesiyle saatte 6 santimetrelik düşüş sağlandığını, Namazgah Barajı'nda 40 santimetrelik düşüş yaşandığını ve doluluğu yüzde 60 seviyesinde olan İhsaniye Barajı'nda ise mevcut durumda kontrollü tahliyeye ihtiyaç duyulmadığını kaydetti.

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        Şu ana kadar 250 hane ve 30 esnafın yardımlardan yararlandığını, hane başına 20 bin lira, esnaf başına 40 bin lira nakdi destek sağladıklarını dile getiren Büyükakın, "Hanelere verilen 20 bin liralık desteğin dışında, önümüzdeki süreçte evlerindeki temizliğin tamamlanması sonrasında mobilya, beyaz eşya gibi desteklerimizi de ayrıca vereceğiz. Esnafımıza da aynı şekilde 40 bin liralık destek vereceğiz ve önümüzdeki süreçte onlara başka ne yardım yapabileceğimizi valimizle değerlendirip ayrıca kendilerine duyuracağız." dedi.

        Büyükakın, gece saatlerinden itibaren Gebze, Körfez, Derince, Kandıra, Karamürsel, Gölcük, Başiskele ve İzmit'in bazı bölgelerinde yağışın etkisini artırmasının beklendiğini, tüm tedbirlerin alındığını belirterek, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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