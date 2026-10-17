Kocaeli'de sağanak kırsal mahallelerde ulaşımı aksattı

Bölgede su altında kalan bir otomobil de ekiplerce kurtarıldı.

Bölgeye sevk edilen Kandıra Belediyesi ile Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan giderleri açtı, ardından yolu temizledi. Daha sonra yol, jandarma tarafından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Bağırganlı ve Pınarlı mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yol, yüksek kesimlerden gelen suyla doldu. Jandarma ekipleri, güvenlik gerekçesiyle güzergahı bir süre trafiğe kapattı.

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