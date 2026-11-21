Mahalledeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, sahil şeridindeki Muammer Aksoy Caddesi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar su içerisinde kaldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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