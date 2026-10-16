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        Kocaeli'de sağanakta heyelan ve çökme yaşanan yollarda çalışmalar sürüyor

        Kocaeli'de sağanak nedeniyle heyelan ve çökme meydana gelen yollarda çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Kocaeli'de sağanakta heyelan ve çökme yaşanan yollarda çalışmalar sürüyor

        Kocaeli'de sağanak nedeniyle heyelan ve çökme meydana gelen yollarda çalışmalar devam ediyor.

        Kent genelinde etkili olan yağışların ardından Başiskele ilçesindeki bazı bölgelerde heyelan ve yolların bazı kısımlarında çökmeler meydana geldi.

        Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Yuvacık Barajı bölgesindeki Servetiye Cami ve Servetiye Karşı mahalleleri mevkilerinde aşırı yağış sebebiyle heyelan ve çökme olan yollarda çalışma başlatıldı.

        Çalışmalar kapsamında bazı güzergahlarda ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

        Ekipler, sağanağın etkili olduğu ilçelerde taşmalar nedeniyle oluşan kirliliğin temizlenmesi için de iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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