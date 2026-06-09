Kocaeli'de Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 32. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'nin kazananları belli oldu.



Kocaeli Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen törende, çeşitli kategorilerde verilen çevre ödülleri sahiplerini buldu.



Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, çevre duyarlılığını teşvik amacıyla 32 yıl önce başlatılan ödüllerin öneminin bugün daha güçlü hissedildiğini söyledi.



Firmaların ödül almak amacıyla değil, üretim süreçlerini geliştirerek iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütmesinin kıymetli olduğunu belirten Aktaş, iklim değişikliğinin etkilerinin artık doğrudan hissedildiğini ifade etti.



Aktaş, şöyle konuştu:



"Bir şehrimiz için orman yangınıyla ilgili teyakkuz ihbarı verilirken, komşu il için aşırı yağış ikazı verilebilmektedir. Son 2 yılda sıcaklıklar rekor derecede artmakla beraber kuraklıklar rekor derecede artıyor. Aynı zamanda yağış miktarı da minimum seviyelere inmiş vaziyette. Bunların hepsi 32 yıl önce burada başlayan ödüllerin önemini artık hayatımızda her bir fert, işletme, kurum olarak çok daha fazla hissedeceğimiz noktaya doğru gidiyor. Çok önemli gördüğümüz bu ödül töreninin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."



Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da çevre konusunda kamu kurumları, yerel yönetimler, sanayi kuruluşları ve sivil toplumun ortak hareket etmesinin önemine işaret ederek, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve verimlilik kültürünün şehir genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.



İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi'nin Avrupa'da benzeri bulunmayan büyüklükte bir çalışma olduğuna değinen Büyükakın, çevre yatırımlarının yalnızca doğayı korumaya değil, aynı zamanda şehirlerin rekabet gücünü artırmaya da katkı sunduğunu ifade etti.



Dünyada iklim değişikliğiyle üretim standartlarının değiştiğini kaydeden Büyükakın, yeşil üretim, enerji verimliliği, geri kazanım suyu kullanımı ve sürdürülebilir üretim modellerinin artık sanayi için zorunluluk haline geldiğini dile getirdi.



Büyükakın, sanayide geri kazanılmış su kullanımının artırılmasının önemine de işaret ederek, kuraklık riskine karşı su kaynaklarının korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.



Çevre ödüllerinin farkındalık oluşturduğunu ve firmaları yenilikçi uygulamalara teşvik ettiğini dile getiren Büyükakın, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise çevre yatırımlarının kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör iş birliğiyle artarak sürdüğünü söyledi.



Sanayide su kaynaklarının verimli kullanılmasının büyük önem taşıdığını belirten Zeytinoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geri kazanım suyunun sanayide kullanımına yönelik önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.



Çevre duyarlılığının yalnızca doğayı korumak açısından değil, küresel pazarlarda rekabet gücünü sürdürebilmek bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği'nin çevre standartlarına uyumun sanayi kuruluşları için zorunlu hale geldiğini dile getirdi.



İyi çevre uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını aktaran Zeytinoğlu, Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'nin Türkiye'de bu alandaki ilk ve tek organizasyon olduğunu, 32 yıldır aralıksız sürdürülmesinden gurur duyduklarını sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından organizasyonda dereceye giren firmaların temsilcilerine ödülleri verildi.



Jüri Teşvik Ödülü'nü Bekaert Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. Kartepe Şubesi alırken, ödül Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Müdürü Murat Emre Elmas ile Türkiye Finans Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burcu Birol'a takdim edildi.



Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Karma Sektör Çevre Ödülü'ne Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. Sapanca Şubesi layık görüldü. Ödülü, Fabrika Direktörü Erdem Altuğ aldı.



Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Otomotiv Ana Sanayi Çevre Ödülü'nü Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Kocaeli Fabrikaları kazanırken, ödül İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Direktörü Osman Özdemir'e verildi.



Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Çevre Ödülü'nü ise Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş. Gebze 2 Şubesi aldı. Ödül, Yönetim Kurulu Üyesi, Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı ve Orta Doğu-Afrika Operasyonlar Direktörü Mehmet Yılmaz ile Henkel Türkiye İş Güvenliği, Sağlık ve Çevre Müdürü Tuğba Sütçüler'e takdim edildi.

