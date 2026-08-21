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        Kocaeli'de sahilde bulunan 3 cesedin kimlikleri tespit edildi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde bulunan 3 cesedin kimlikleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 01:06 Güncelleme:
        Kocaeli'de sahilde bulunan 3 cesedin kimlikleri tespit edildi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde bulunan 3 cesedin kimlikleri belirlendi.

        Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kişinin kimlik tespiti için çalışmalar tamamlandı.

        Cesetlerin G.S. (24), M.A.S. (17) ve B.S. (15) adlı 2'si kız 3 kardeşe ait olduğu tespit edildi.

        Öte yandan kayıp kız kardeş B.S'nin arama çalışmaları sonucu sağ bulunduğu öğrenildi.

        - Olay

        Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde dün, hareketsiz halde duran bedenleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilmişti.

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        Ekiplerce yapılan kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

        Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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