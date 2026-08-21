Kocaeli'de sahilde bulunan 3 cesedin kimlikleri tespit edildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde bulunan 3 cesedin kimlikleri belirlendi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde bulunan 3 cesedin kimlikleri belirlendi.
Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kişinin kimlik tespiti için çalışmalar tamamlandı.
Cesetlerin G.S. (24), M.A.S. (17) ve B.S. (15) adlı 2'si kız 3 kardeşe ait olduğu tespit edildi.
Öte yandan kayıp kız kardeş B.S'nin arama çalışmaları sonucu sağ bulunduğu öğrenildi.
- Olay
Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde dün, hareketsiz halde duran bedenleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilmişti.
Ekiplerce yapılan kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.
Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.
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