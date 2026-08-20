TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan'da açıklamalarda bulundu:
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, dünyada dönüşümler olurken teknolojiyi tüketen değil üreten, hatta üretmekten de öte geliştiren bir neslin çok önemli olduğunu belirterek, "TEKNOFEST'i bu misyonla düzenlediğimiz gibi 'mavi vatan'ın da sadece engin maviliklerden ibaret olmadığını, bağımsızlığımız, egemenliğimiz için ne kadar önemli olduğunu tüm kuşaklarımızla paylaşmak için bu etkinliği düzenliyoruz." dedi.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, dünyada dönüşümler olurken teknolojiyi tüketen değil üreten, hatta üretmekten de öte geliştiren bir neslin çok önemli olduğunu belirterek, "TEKNOFEST'i bu misyonla düzenlediğimiz gibi 'mavi vatan'ın da sadece engin maviliklerden ibaret olmadığını, bağımsızlığımız, egemenliğimiz için ne kadar önemli olduğunu tüm kuşaklarımızla paylaşmak için bu etkinliği düzenliyoruz." dedi.
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