Askeri bando TEKNOFEST Mavi Vatan'da konser verdi

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ile Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Karma Bandosu, Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında konser verdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.