TEKNOFEST Mavi Vatan'da Bayraktar KALKAN DİHA'nın envantere alınmasına yönelik tören düzenlendi
Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA) envantere alınmasına yönelik tören yapıldı.
Giriş: 20.08.2026 - 17:08 Güncelleme:
Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA) envantere alınmasına yönelik tören yapıldı.
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