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        Kocaeli'de sahilde 3 ceset bulundu

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde 3 ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 17:50 Güncelleme:
        Kocaeli'de sahilde 3 ceset bulundu

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde 3 ceset bulundu.

        Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde hareketsiz halde duran bedenleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde 2'si kadın olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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