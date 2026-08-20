TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında "Sprint Yüzme Yarışı" düzenlendi

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında "Sprint Yüzme Yarışı" gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.

Etkinlik kapsamında 150 metrelik parkurda yapılan "13-15 Yaş Sprint Yüzme Yarışı"na katılan 11 sporcu, birinci gelebilmek için denizde kıyasıya mücadele etti.

Birinciliği elde eden Tuna Büyükpınar, AA muhabirine, TEKNOFEST etkinliğinde yarışmanın çok heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Yarışma esnasında verilen mücadeleden oldukça keyif aldığını belirten Büyükpınar, "Buradaki yarışmayı görmek istedim, açıkçası buradaki atmosferi merak ediyordum. Toplam 150 metrelik parkur vardı. Oldukça keyifliydi. Kıyasıya mücadele ettik. Onları da tebrik ediyorum." diye konuştu.

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Büyükpınar, savaş gemilerini ilk defa gördüğüne değinerek, "Bu kadar büyük beklemiyordum. Aralarında yüzmek de heyecan vericiydi. Özellikle buradaki kalabalığın içerisinde yüzmek daha da heyecan vericiydi." dedi.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında yarın da "16 Yaş Sprint Yüzme Yarışı" düzenlenecek.