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        TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında "Sprint Yüzme Yarışı" düzenlendi

        TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında "Sprint Yüzme Yarışı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 17:21 Güncelleme:
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında "Sprint Yüzme Yarışı" düzenlendi

        TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında "Sprint Yüzme Yarışı" gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.

        Etkinlik kapsamında 150 metrelik parkurda yapılan "13-15 Yaş Sprint Yüzme Yarışı"na katılan 11 sporcu, birinci gelebilmek için denizde kıyasıya mücadele etti.

        Birinciliği elde eden Tuna Büyükpınar, AA muhabirine, TEKNOFEST etkinliğinde yarışmanın çok heyecan verici olduğunu dile getirdi.

        Yarışma esnasında verilen mücadeleden oldukça keyif aldığını belirten Büyükpınar, "Buradaki yarışmayı görmek istedim, açıkçası buradaki atmosferi merak ediyordum. Toplam 150 metrelik parkur vardı. Oldukça keyifliydi. Kıyasıya mücadele ettik. Onları da tebrik ediyorum." diye konuştu.

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        Büyükpınar, savaş gemilerini ilk defa gördüğüne değinerek, "Bu kadar büyük beklemiyordum. Aralarında yüzmek de heyecan vericiydi. Özellikle buradaki kalabalığın içerisinde yüzmek daha da heyecan vericiydi." dedi.

        TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında yarın da "16 Yaş Sprint Yüzme Yarışı" düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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