TEKNOFEST Mavi Vatan'a katılan çocuklar deneylerle bilimi keşfediyor
Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a gelen çocuklar, yapılan deneylerde bilimsel olayları gözlemleme fırsatı buluyor.
Giriş: 20.08.2026 - 18:18 Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a gelen çocuklar, yapılan deneylerde bilimsel olayları gözlemleme fırsatı buluyor.
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