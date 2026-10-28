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        Kocaeli'de skuter ve motosiklet kullanımına hava engeli

        Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 22:49 Güncelleme:
        Kocaeli'de skuter ve motosiklet kullanımına hava engeli

        Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte yerel çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

        Açıklamada, motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin yarın saat 05.00'ten 17.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının tedbiren yasaklandığı bildirildi.

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