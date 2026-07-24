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        Kocaeli'de skuter ve motosiklet kullanımına olumsuz hava engeli

        Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Kocaeli'de skuter ve motosiklet kullanımına olumsuz hava engeli

        Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, yarın saat 04.00'ten itibaren kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, bu kapsamda motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullananlar ile motokuryelerin yarın saat 04.00'ten saat 24.00'e kadar trafiğe çıkmalarına tedbiren yasak getirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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