Kocaeli'de skuter ve motosiklet kullanımına olumsuz hava engeli
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.
Giriş: 24.07.2026 - 16:40 Güncelleme:
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, yarın saat 04.00'ten itibaren kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullananlar ile motokuryelerin yarın saat 04.00'ten saat 24.00'e kadar trafiğe çıkmalarına tedbiren yasak getirildiği kaydedildi.
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