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        Kocaeli'de tarihi yapı restore edilerek eğitim merkezine dönüştürülecek

        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi yapı, özgün mimari karakteri korunarak restore edilip eğitim ve kurs merkezi olarak hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 08:01 Güncelleme:
        Kocaeli'de tarihi yapı restore edilerek eğitim merkezine dönüştürülecek

        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi yapı, özgün mimari karakteri korunarak restore edilip eğitim ve kurs merkezi olarak hizmet verecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin mülkiyetindeki Akçakoca Mahallesi'ndeki tarihi yapı 249 metrekarelik parsel içerisinde yer alıyor.

        Güney cephesi Körfez manzarasına bakan ve İzmit'e hakim konumda yer alan yapının özgün mimari karakterinin korunarak restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Taş temel üzerine iki katlı ahşap karkas sistemde bağdadi yapım tekniğiyle inşa edilen yapı, tarihi dokusu korunarak yenileniyor.

        Yapının zemin katında bir derslik, bir oda, mutfak, engelli tuvaleti ve yaşam alanları oluşturulacak. Birinci katta ise iki derslik, tuvaletler ve yaşam bölümü bulunacak.

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        Mekansal düzenlemeler, engelli ve engelsiz bireylerin gelişimini destekleyecek eğitim ve kurs faaliyetlerine uygun planlanırken restorasyon kapsamında yapının çatısı sökülürken iç bölümlerdeki sıvalar kaldırıldı. Tarihi yapının zarar görmemesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla metal profillerle destekleme yapıldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen restorasyon çalışmalarının yaklaşık 180 günde tamamlanmasıyla tarihi yapı, eğitim ve kurs faaliyetleri için yeniden kent yaşamına kazandırılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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