Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aynı tarihlerde gerçekleştirdiği çalışmalarda ise 13 olayda 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 13'ü de serbest bırakıldı.

Ayrıca 101 bin 700 lira, tabanca, 66 fişek ve 3 hassas teraziye el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 24-30 Ağustos'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentte gerçekleştirilen çalışmalarda 88 olayda 101 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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