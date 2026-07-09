Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada 6 şüpheli yakalandı.
Zanlıların üzerleri ve ikametlerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 144 bin 740 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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