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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bunun sonucunda Gebze'de düzenlenen operasyonda, 25 bin 500 sentetik ecza hap ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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