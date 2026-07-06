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        Kocaeli ihracatta vites yükseltti

        ŞAHİN OKTAY - Sanayi üretimindeki gücünü dış ticarete yansıtan Kocaeli, yılın ilk yarısında 12,7 milyar dolarlık ihracata imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Kocaeli ihracatta vites yükseltti

        ŞAHİN OKTAY - Sanayi üretimindeki gücünü dış ticarete yansıtan Kocaeli, yılın ilk yarısında 12,7 milyar dolarlık ihracata imza attı.

        Türkiye'nin sanayi merkezlerinden Kocaeli, yılın ilk altı aylık döneminde sergilediği ihracat grafiğiyle ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-haziran döneminde 12 milyar 747 milyon 401 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren şehir, geçen yılın aynı döneminde 11,6 milyar dolar olan ihracatını yüzde 9,5 artırdı.

        Yıla 1 milyar 712 milyon 921 bin dolarlık ihracatla başlayan Kocaeli, özellikle haziranda ulaştığı 2 milyar 481 milyon 630 bin dolarlık dış satımla yılın en yüksek aylık performansını sergiledi. Haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1'lik ihracat artışı kaydedildi.

        Kocaeli, bu sonuçlarla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illeri sıralamasında İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı.

        Kent, 9,1 milyar dolarlık ihracat yapan Bursa ve dış satımı 9 milyar doları aşan Ankara gibi diğer büyük sanayi kentlerini geride bıraktı.

        Kocaeli sanayisinin lokomotifi olan otomotiv endüstrisi, 6 milyar 112 milyon 869 bin dolarlık ihracatıyla sektörel bazda liderliğini korudu. Bu sektörü, yüzde 28 gibi dikkati çeken büyüme kaydederek 3 milyar 446 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.

        Şehrin ihracat kalemlerinde yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin ağırlığı hissedilirken demir ve demir dışı metaller sektörü 793 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektörü ise yüzde 47'lik artışla 658 milyon dolar seviyesine yükseldi.

        Ayrıca çelik sektörünün 646 milyon dolarlık ihracat katkısı sağladığı altı aylık süreçte gemi, yat ve hizmetleri sektörü yüzde 74'lük artış hızı sergileyerek 65 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

        - İhracat rotasında Avrupa öne çıktı

        Küresel pazardaki etkinliğini her geçen gün artıran Kocaeli, 2026 yılının ilk yarısında 185 farklı ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirerek pazar ağını genişletti.

        Şehrin en büyük dış ticaret partneri, 1 milyar 320 milyon dolarlık alımla Birleşik Krallık oldu. Avrupa pazarındaki hakimiyetini sürdüren sanayi kenti, Slovenya'ya 1 milyar 157 milyon dolar, Almanya'ya da 1 milyar 147 milyon dolarlık satış yaptı.

        İtalya'nın 967 milyon dolar ve İspanya'nın 856 milyon dolarlık pay aldığı bu dönemde, Fransa'ya yapılan ihracat yüzde 25,5 artarak 717 milyon dolara, Romanya'ya yapılan dış satım ise 644 milyon dolara ulaştı.

        Kocaeli, ABD pazarında ise yüzde 17,1'lik gelişim göstererek 522 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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