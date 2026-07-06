Kocaeli'de 7 yılda tarım ve hayvancılığa 1 milyar 530 milyon lira destek verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 7 yılda 98 tarım ve hayvancılık projesine 1 milyar 530 milyon lira destek sağladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iklim kriziyle mücadele eden dünyanın en kritik sorunu haline gelen tarım, Kocaeli'de yeniden şekilleniyor.



Kentte tohumdan mazota, seracılıktan sulama yatırımlarına, hayvancılıktan arıcılığa kadar uzanan 98 proje, son 7 yılda hayata geçirildi.



Tarım ve hayvancılığa sağlanan 1 milyar 530 milyon liralık destek üreticiye katkı sağladı.



Verilen desteklerle Kocaeli, tarım ve kırsal kalkınma alanında Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri haline geldi.

