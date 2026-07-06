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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de 7 yılda tarım ve hayvancılığa 1 milyar 530 milyon lira destek verildi

        Kocaeli'de 7 yılda tarım ve hayvancılığa 1 milyar 530 milyon lira destek verildi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 7 yılda 98 tarım ve hayvancılık projesine 1 milyar 530 milyon lira destek sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Kocaeli'de 7 yılda tarım ve hayvancılığa 1 milyar 530 milyon lira destek verildi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 7 yılda 98 tarım ve hayvancılık projesine 1 milyar 530 milyon lira destek sağladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iklim kriziyle mücadele eden dünyanın en kritik sorunu haline gelen tarım, Kocaeli'de yeniden şekilleniyor.

        Kentte tohumdan mazota, seracılıktan sulama yatırımlarına, hayvancılıktan arıcılığa kadar uzanan 98 proje, son 7 yılda hayata geçirildi.

        Tarım ve hayvancılığa sağlanan 1 milyar 530 milyon liralık destek üreticiye katkı sağladı.

        Verilen desteklerle Kocaeli, tarım ve kırsal kalkınma alanında Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri haline geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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