Kocaeli'de yaşlı kadın tarlada ölü bulundu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 82 yaşındaki kadın tarlada ölü bulundu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 82 yaşındaki kadın tarlada ölü bulundu.
Deliveli Mahallesi'nde ceviz toplamaya giden Emine Y'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emine Y'nin yakınlarının da katıldığı çalışmada yaşlı kadın, Aşağı Dağ Seralar mevkisinde hareketsiz halde bulundu.
Sağlık personelince yapılan kontrolde Emine Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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