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        Kocaelispor-Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Orhan Ak, iyi oynadıkları bölümde yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 20:25 Güncelleme:
        Kocaelispor-Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Orhan Ak, iyi oynadıkları bölümde yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

        Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ak, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

        Maçın ilk 45, hatta 60 dakikalık bölümünde iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Ak, "Atamadığımız goller maalesef futbolun bir gerçeği oldu. Bugün 'Atamayana atarlar' hikayesi yaşandı . Çok üzgünüz. Bundan çıkaracağımız çok ders var." dedi.

        Ak, yedikleri ilk golün ardından takımda kırılma yaşandığını dile getirerek şöyle devam etti:

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        "Futbol böyle bir oyun. Her anını çok umutlu bir şekilde yaşamanız lazım. Yediğimiz kötü bir gol, arkasından yediğimiz bir geçiş golüyle beraber... Özellikle ilk golden sonra çok kırıldık. O süreç bize hiç yakışmadı. Şimdi bir milli takım arası var. Çok çalışıp eksiklerimizi tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz."

        Mağlup duruma düştükten sonra daha ofansif oyuncuları sahaya sürerek risk aldıklarını anlatan Ak, Kocaelispor'un geçiş oyunuyla pozisyon bulabileceğini öngördüklerini ancak skoru değiştirmek için bu riskleri almak zorunda olduklarını kaydetti.

        İkinci golü "ekstra bir vuruş" olarak nitelendiren Ak, "1-0'dan sonra reaksiyon vermek zorundayız. İçeride çok kırılmalar oldu, onları görüyorum ama bu şekilde olmaması lazım. Daha yolun başındayız, çok çalışmamız lazım. Önümüzde uzun bir maraton var. Bundan sonra yoğun bir şekilde çalışıp özellikle bunları bir daha yaşamamak için konuşup çözüm bulacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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