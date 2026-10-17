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        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 06:23 Güncelleme:
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

        Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

        Sezonun ilk 7 haftasında 4 galibiyetle 12 puan alan yeşil-siyahlı ekip, son olarak Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

        Sahasındaki 3 lig maçında da gol yemeden galip gelen Körfez ekibi, Göztepe'yi de mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        Kocaelispor'da tedavileri ve hazırlık süreçleri devam eden Petkovic, Haidara ve Matej Maglica'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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