Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Sezonun ilk 7 haftasında 4 galibiyetle 12 puan alan yeşil-siyahlı ekip, son olarak Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Sahasındaki 3 lig maçında da gol yemeden galip gelen Körfez ekibi, Göztepe'yi de mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Kocaelispor'da tedavileri ve hazırlık süreçleri devam eden Petkovic, Haidara ve Matej Maglica'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.