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        Kocaelispor'da kombine satışları 15 Eylül'e kadar uzatıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 2026-2027 sezonu kombine bilet satışlarının 15 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Kocaelispor'da kombine satışları 15 Eylül'e kadar uzatıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 2026-2027 sezonu kombine bilet satışlarının 15 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, bugün sona ermesi planlanan kombine satışlarının uzatılması konusunda taraftarlardan kulübün kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon hattına çok sayıda talep ulaştığı belirtildi.

        Açıklamada, gelen talepler doğrultusunda kombine satışlarının 15 Eylül'e kadar devam etmesi kararı alındığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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