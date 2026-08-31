Kocaelispor'da kombine satışları 15 Eylül'e kadar uzatıldı

Açıklamada, gelen talepler doğrultusunda kombine satışlarının 15 Eylül'e kadar devam etmesi kararı alındığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün sona ermesi planlanan kombine satışlarının uzatılması konusunda taraftarlardan kulübün kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon hattına çok sayıda talep ulaştığı belirtildi.

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