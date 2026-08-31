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        KSO Başkanı Zeytinoğlu, büyüme ve işsizlik verilerini değerlendirdi:

        Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyümesini ve imalat sanayisinin yeniden büyümeye geçmesini olumlu değerlendirdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 15:21 Güncelleme:
        KSO Başkanı Zeytinoğlu, büyüme ve işsizlik verilerini değerlendirdi:

        Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyümesini ve imalat sanayisinin yeniden büyümeye geçmesini olumlu değerlendirdiğini bildirdi.

        Zeytinoğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2026 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirdiği açıklamasında, söz konusu dönemde tarım sektörünün yüzde 13,3, sanayinin yüzde 2,4 büyüdüğünü, inşaat sektörünün ise yüzde 1,9 daraldığını belirtti.

        "İlk çeyrekte negatif seyreden imalat sanayinin büyümeye geçmesini olumlu karşılıyoruz. Tarım sektöründe ise yağışların katkısıyla gerçekleşen güçlü yükselişi, gıda arzı ve enflasyonla mücadele açısından önemli buluyoruz." ifadelerini kullanan Zeytinoğlu, kamunun nihai tüketim harcamalarının yüzde 1,8 azalmasını da bütçe açığının düşürülmesi ve mali disiplin açısından değerli bulduğunu vurguladı.

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        Sanayicilerin artan finansman maliyetleri ve küresel pazarlardaki rekabet baskısıyla karşı karşıya olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, 250 milyar lira büyüklüğündeki imalat sanayi finansman destek paketinin yılın son çeyreği ile gelecek yılın üretim, ihracat ve istihdam rakamlarına olumlu yansımasını beklediğini kaydetti.

        Temmuz ayı iş gücü verilerini de değerlendiren Zeytinoğlu, işsizlik oranının önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 8,1'e çıktığını, istihdam edilenlerin sayısının 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bine gerilediğini aktardı.

        Atıl iş gücü oranının 1,8 puan artışla yüzde 30,6'ya, genç nüfustaki işsizlik oranının ise 1,5 puan yükselişle yüzde 14,5'e çıktığını belirten Zeytinoğlu, "Mevsimsel etkiler ile talepteki yavaşlamanın iş gücüne yansımalarını görüyoruz. Sanayide rekabet gücü artışı ve sürdürülebilir büyüme için istihdam sayımızın 45 milyon bandına yükselmesini ve genç nüfustaki işsizlik oranının tek haneli seviyelere düşmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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