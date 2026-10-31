Otomobil alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesinde bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, otomobili saran alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.