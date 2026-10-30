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        Körfez Gençlerbirliği'nden liderlik maçı öncesi kritik galibiyet

        Körfez Gençlerbirliği, Kocaeli Basket'i 6353 mağlup ederek parkeden galibiyetle ayrıldı. Galibiyet serisini sürdüren Körfez ekibi, şimdi gözünü 2 Kasım'da İzmit DSİ karşısında oynayacağı liderlik maçına çevirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Körfez Gençlerbirliği'nden liderlik maçı öncesi kritik galibiyet

        Körfez Gençlerbirliği, Kocaeli Basket’i 6353 mağlup ederek parkeden galibiyetle ayrıldı. Galibiyet serisini sürdüren Körfez ekibi, şimdi gözünü 2 Kasım’da İzmit DSİ karşısında oynayacağı liderlik maçına çevirdi.

        Körfez Gençlerbirliği SK Basketbol Erkek A Takımı 28 Ekim Çarşamba akşamı İzmit Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştığı Kocaeli Basket Spor Kulübü Erkek A takımını 5363 mağlup etti. 2 Kasım pazartesi günü İzmit DSİ Basketbol karşısında çıkacağı liderlik maçı öncesi Ahmet Esad Yıldız ve Atalay Gacal gibi önemli isimleri riske atmayıp rotasyonlu oyun tercih eden Körfez Gençlerbirliği galibiyet serisini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk periyodu 1612 Kocaeli Basket’in üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci periyotta 1116’lık skorla öne geçen Körfez Gençlerbirliği, üçüncü periyodu da 817 kazanarak üstünlüğünü sürdürdü. Son periyot 1818 eşitlikle tamamlanırken mücadele 5363 Körfez Gençlerbirliği’nin galibiyetiyle sonuçlandı.

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        Körfez Gençlerbirliği’nde Ömer Cinan 18, Kaan Naak 14, Kaan Eren Yavuz 10, Ömer Faruk Sarı 8, Batuhan Deniz 6, Buğra Yazıcı 3, Murat Anıl Taşdemir ve Efe Güloğlu ise 2’şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Sakatlıklar çok korkuttu

        Murat Anıl Taşdemir ikinci periyotta parmak sakatlığı, Ömer Cinan ise üçüncü periyotta üçlük attığı pozisyonda ayak bileği sakatlığı yaşadı. İki isim de maça devam edemedi. Korkulu dakikalar yaşayan Körfez ekibinde maçtan sonra hastanede kontrolleri yapılan oyuncularda herhangi kırık veya çatlak olmadığı anlaşılınca yüreklere su serpildi. Ömer Cinan’ın tedbir amaçlı bir sonraki DSİ maçında oynaması beklenmiyor.

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        Maça davet

        Gözler 2 Kasım Pazartesi günü oynanacak liderlik maçına çevrildi. DSİ ve Körfez Gençlerbirliği saat 20.30’da İzmit Atatürk Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacak. Liderlik düğümünün çözüleceği maçı hakem Mustafa Çeltiker yönetecek. Büyük heyecan ve çekişme içerisinde geçmesi beklenen mücadeleye basketbol severlerin ilgisinin yoğun olması bekleniyor. Körfez Gençlerbirliği takım koçu Ekin Ersen, "Tüm taraftarlarımızı ve Körfez halkını bizleri desteklemeye davet ediyoruz" diyerek Körfezli basketbol severleri maça çağırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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