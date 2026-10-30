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        Başiskele'de kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleriyle geçecek

        Başiskele'de kasım ayı boyunca tiyatrodan söyleşiye, çocuk etkinliklerinden aile eğitimlerine uzanan zengin kültür ve sanat programı vatandaşlarla buluşturulacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Başiskele'de kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleriyle geçecek

        Başiskele'de kasım ayı boyunca tiyatrodan söyleşiye, çocuk etkinliklerinden aile eğitimlerine uzanan zengin kültür ve sanat programı vatandaşlarla buluşturulacak.

        Başiskele Belediyesi tarafından hazırlanan "Kasım 2026 Kültür Sanat Başiskele" programı kapsamında çocuklar, gençler, yetişkinler ve aileler için etkinlikler düzenlenecek. Kasım ayının ilk etkinliği, 1 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde sahnelenecek "Kitaplar Ülkesi" adlı çocuk tiyatrosu olacak. 6 Kasım Cuma günü saat 19.30’da yine aynı merkezde çocuklar bu kez "Rapunzel" oyunuyla tiyatro keyfi yaşayacak. 17 Kasım Salı günü saat 20.00’de yetişkinlere yönelik "Unutmak" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Kitap ve ebeveynlik temalı etkinlikler de kasım ayı programında yerini alacak. 20 Kasım Cuma günü saat 11.00’de Kitaphane’de "Satır Arası Ebeveynlik" programı gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 20.00’de Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde yetişkin tiyatrosu "Püsküllü Muamma" sanatseverlerle buluşacak. 25 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de ise Kitaphane Kültür Söyleşileri kapsamında kitapseverler bir araya gelecek.

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        Çocuklara yönelik tiyatro gösterileri ay boyunca devam edecek. 20 Kasım Cuma günü saat 15.00’te "Kediler Sokağı", 22 Kasım Pazar günü saat 16.00’da ise "Taş Prenses" adlı çocuk tiyatroları Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde sahnelenecek. Kadın ve aile odaklı çalışmalar kapsamında ise 22 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Başiskele Belediyesi Antik Köfte Kafe & Restoran’da Evlilik Okulu programı düzenlenecek. Kültür ve sanatın farklı dallarını her yaştan vatandaşla buluşturmayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, kasım ayı boyunca gerçekleştireceği etkinliklerle ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam edecek. Etkinliklerin bir bölümü rezervasyonlu ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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