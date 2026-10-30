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        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

        Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

        Sezonun ilk 9 haftasında 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 15 puanla 7. sırada bulunuyor.

        Körfez ekibi ligde son olarak Alanyaspor'a konuk olduğu maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        Bu sezon evinde oynadığı 4 maçtan 3'ünü kazanan yeşil siyahlılar, Rizespor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

        Kocaelispor'da tedavileri devam eden Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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