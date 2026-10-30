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        Ay yıldızlı bayrak karadan ve sudan zirveye ulaştı Kartepe'de Türk bayrağı elden ele zirveye taşındı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Türk bayrağı, çocuklardan sporculara teslim edilerek karadan ve sudan farklı etaplarda Kartepe'nin zirvesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Ay yıldızlı bayrak karadan ve sudan zirveye ulaştı Kartepe'de Türk bayrağı elden ele zirveye taşındı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Türk bayrağı, çocuklardan sporculara teslim edilerek karadan ve sudan farklı etaplarda Kartepe'nin zirvesine ulaştırıldı.

        Kartepe Belediyesi tarafından "Pusulamız Cumhuriyet, Rotamız Zirve" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda, farklı spor branşlarından katılımcılar ay yıldızlı bayrağı elden ele taşıdı.

        Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen resmi törenin ardından Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Türk bayrağını çocuklara teslim ederek yolculuğu başlattı.

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        Çocukların taşıdığı bayrak, otobüslerle Ormanya'ya götürüldü. Burada bayrağı devralan bisikletçiler, Seka Kamp Alanı'na kadar pedal çevirdi. Burada dalgıçlara teslim edilen bayrak, Sapanca Gölü'ndeki geçişin ardından Maşukiye'ye ulaştırıldı. Burada atlı sporcular tarafından devralınan bayrak, daha sonra ATV ve motokros sporcularına teslim edildi.

        Motokros sporcularının Kartepe Teleferiği'ne ulaştırdığı bayrak, teleferikle Kuzuyayla'ya çıkarıldı. Burada offroad ekiplerinin devraldığı Türk bayrağı, zorlu dağ yollarından geçirilerek Kartepe'nin zirvesine taşındı.

        Çocukların ellerinde başlayan ve farklı spor branşlarından katılımcıların desteğiyle zirveye ulaşan bayrak, burada açılarak dalgalandırıldı.

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        Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, organizasyonda yalnızca Türk bayrağını değil, Cumhuriyet'e duyulan sevgi, birlik ve beraberlik duygusunu da zirveye taşıdıklarını belirtti. Çocukların ellerinde başlayan yolculuğun sporcuların gayretiyle Kartepe'nin zirvesine ulaştığını ifade eden Kocaman, Cumhuriyet'i aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

        Kocaman, organizasyonda emeği geçen spor kulüplerine, sporculara ve katkı sunanlara teşekkür etti.

        Kartepe Belediyesi öncülüğünde KOBİDOS, Kartepe At Çiftliği, Kartepe OffRoad Doğa Sporları Kulübü, Enduro Kartepe Motosiklet Spor Kulübü ve Nicomedia SAS iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte bisiklet, dalış, binicilik, ATV, motokros ve offroad sporcuları yer aldı.

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