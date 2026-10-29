Kocaeli'de motosiklet ve motokuryelere trafik yasağı
Kocaeli'de beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı.
Kocaeli'de beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Kocaeli için sarı kodlu uyarı yapılırken, olumsuz hava şartlarının cuma günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu kapsamda motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin bugün saat 19.00'dan cuma günü saat 07.00'ye kadar trafiğe çıkmaları tedbiren yasaklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.