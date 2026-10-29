Karamürsel'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

"Cumhuriyet Kazanımları ve Demokrasi" konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmasında ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törene, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Elik, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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