Darıca'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kutlama programı, Darıca Kaymakamlığında düzenlenen kabul töreniyle başladı. Kaymakam Yaşar Dönmez ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe protokolünün bayram tebriklerini kabul etti.
Program, Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen törenle devam etti.
Törene, Kaymakam Dönmez, Belediye Başkanı Bıyık, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Dönmez, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve halk oyunları gösterileri sunuldu.
Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kapsamında okullar arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerin katıldığı geçit töreninin ardından program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
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