Darıca'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kutlama programı, Darıca Kaymakamlığında düzenlenen kabul töreniyle başladı. Kaymakam Yaşar Dönmez ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe protokolünün bayram tebriklerini kabul etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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