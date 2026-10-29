Kazakistanlı fenomenler Kocaeli'nin turizm rotalarını keşfetti

Kocaeli'nin turizm değerlerini yerinde inceleyen Kazakistanlı 8 sosyal medya fenomeni, hazırlayacakları içeriklerle kentin doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını uluslararası dijital platformlarda tanıtacak.

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de yer aldığı tanıtım çalışmaları çerçevesinde kente gelen sosyal medya fenomenleri ağırlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen'in de katıldığı programda konuklar, kentin öne çıkan turizm destinasyonlarını ziyaret ederek bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Fenomenlerin ziyaret sırasında hazırlayacağı içeriklerle Kocaeli'nin uluslararası dijital platformlarda daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

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Yetkililer, yürütülen çalışmalarla Kocaeli'nin turizm potansiyelinin yurt dışında daha fazla tanınmasının, kentin uluslararası görünürlüğünün artırılmasının ve turizm hareketliliğine katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Kurumlar arası iş birliğiyle Kocaeli'nin uluslararası turizm alanında daha görünür hale getirilmesine yönelik tanıtım çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Kocaeli'nin öne çıkan turizm rotaları

Sanayi kenti kimliğiyle tanınan Kocaeli, doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kıyı şeridiyle de önemli bir turizm potansiyeli barındırıyor. Özellikle Kartepe, kış aylarında kayak turizmiyle, Maşukiye ise ormanları, dereleri ve doğayla iç içe mekanlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kartepe Teleferik ise Derbent ile Kuzuyayla Tabiat Parkı arasında sunduğu manzaralı yolculukla bölgenin turizm imkanlarına yeni bir seçenek ekliyor.

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Ormanya Doğal Yaşam Parkı, doğal yaşam alanları ve yürüyüş parkurlarıyla öne çıkarken, Kuzuyayla Tabiat Parkı manzarası ve mesire alanlarıyla doğaseverlere alternatif sunuyor. Kanyonları ve zengin doğal yapısıyla dikkati çeken Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışı tutkunlarını ağırlıyor.

Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki Kandıra ilçesi de turizm açısından öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor. Kerpe, Kefken ve Pembe Kayalar, denizi, kıyı oluşumları ve doğal manzaralarıyla özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor. Tarih ve kültür turizmi açısından ise İzmit'teki birçok konak, Kasrı Hümayun Saray Müzesi, Saat Kulesi ve Tarih Koridoru kentin geçmişine ışık tutuyor.