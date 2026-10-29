Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kazakistanlı fenomenler Kocaeli'nin turizm rotalarını keşfetti

        Kazakistanlı fenomenler Kocaeli'nin turizm rotalarını keşfetti

        Kocaeli'nin turizm değerlerini yerinde inceleyen Kazakistanlı 8 sosyal medya fenomeni, hazırlayacakları içeriklerle kentin doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını uluslararası dijital platformlarda tanıtacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Kazakistanlı fenomenler Kocaeli'nin turizm rotalarını keşfetti

        Kocaeli'nin turizm değerlerini yerinde inceleyen Kazakistanlı 8 sosyal medya fenomeni, hazırlayacakları içeriklerle kentin doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını uluslararası dijital platformlarda tanıtacak.

        Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de yer aldığı tanıtım çalışmaları çerçevesinde kente gelen sosyal medya fenomenleri ağırlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen'in de katıldığı programda konuklar, kentin öne çıkan turizm destinasyonlarını ziyaret ederek bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

        Fenomenlerin ziyaret sırasında hazırlayacağı içeriklerle Kocaeli'nin uluslararası dijital platformlarda daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

        REKLAM

        Yetkililer, yürütülen çalışmalarla Kocaeli'nin turizm potansiyelinin yurt dışında daha fazla tanınmasının, kentin uluslararası görünürlüğünün artırılmasının ve turizm hareketliliğine katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

        Kurumlar arası iş birliğiyle Kocaeli'nin uluslararası turizm alanında daha görünür hale getirilmesine yönelik tanıtım çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

        Kocaeli'nin öne çıkan turizm rotaları

        Sanayi kenti kimliğiyle tanınan Kocaeli, doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kıyı şeridiyle de önemli bir turizm potansiyeli barındırıyor. Özellikle Kartepe, kış aylarında kayak turizmiyle, Maşukiye ise ormanları, dereleri ve doğayla iç içe mekanlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kartepe Teleferik ise Derbent ile Kuzuyayla Tabiat Parkı arasında sunduğu manzaralı yolculukla bölgenin turizm imkanlarına yeni bir seçenek ekliyor.

        REKLAM

        Ormanya Doğal Yaşam Parkı, doğal yaşam alanları ve yürüyüş parkurlarıyla öne çıkarken, Kuzuyayla Tabiat Parkı manzarası ve mesire alanlarıyla doğaseverlere alternatif sunuyor. Kanyonları ve zengin doğal yapısıyla dikkati çeken Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışı tutkunlarını ağırlıyor.

        Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki Kandıra ilçesi de turizm açısından öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor. Kerpe, Kefken ve Pembe Kayalar, denizi, kıyı oluşumları ve doğal manzaralarıyla özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor. Tarih ve kültür turizmi açısından ise İzmit'teki birçok konak, Kasrı Hümayun Saray Müzesi, Saat Kulesi ve Tarih Koridoru kentin geçmişine ışık tutuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler
        Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler
        Davul zurna sesleri yükseldi, 41 kişi zeybek oynadı
        Davul zurna sesleri yükseldi, 41 kişi zeybek oynadı
        Karamürsel'de Lokomotif Çocuk Köyü'nün yıl sonunda açılması hedefleniyor
        Karamürsel'de Lokomotif Çocuk Köyü'nün yıl sonunda açılması hedefleniyor
        Vali Aktaş'tan Cumhuriyet'in asırlık çınarlarına ziyaret
        Vali Aktaş'tan Cumhuriyet'in asırlık çınarlarına ziyaret
        Kocaeli'de skuter ve motosiklet kullanımına hava engeli
        Kocaeli'de skuter ve motosiklet kullanımına hava engeli
        Balıkçı malzemeleri kediyi yaraladı Sahilde acı içinde kıvranan kediyi orad...
        Balıkçı malzemeleri kediyi yaraladı Sahilde acı içinde kıvranan kediyi orad...