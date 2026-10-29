Davul zurna sesleri yükseldi, 41 kişi zeybek oynadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk Dansları Bölümü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla İzmit Kent Meydanı'nda 41 kişinin katılımıyla zeybek gösterisi düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.