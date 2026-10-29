Karamürsel'de Lokomotif Çocuk Köyü'nün yıl sonunda açılması hedefleniyor

Eğitim vagonlarının yanı sıra merkezde tarım bahçesi ve Loko Sahne de bulunacak. Tarım bahçesinde çocukların bitki yetiştirme ve üretim süreçlerini deneyimlemesi amaçlanıyor. Loko Sahne'de ise tiyatro gösterileri, müzik etkinlikleri ve çeşitli atölyelerin düzenlenmesi planlanıyor.

Tarım bahçesi ve Loko Sahne de yer alacak

Kordon mevkisi Çınar Caddesi'nde inşa edilen merkez, 36 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim ve etkinlik alanlarıyla hizmet verecek. Doğu Kışla, Vinsan ve Gebze'nin ardından projenin dördüncü adresi olacak Karamürsel'deki merkezde, çocukların farklı alanlarda deneyim kazanabilecekleri 7 eğitim vagonu bulunacak.

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