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        Karamürsel'de Lokomotif Çocuk Köyü'nün yıl sonunda açılması hedefleniyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Karamürsel'de yapımı sürdürülen Lokomotif Çocuk Köyü'nün yıl sonuna kadar hizmete açılması planlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Karamürsel'de Lokomotif Çocuk Köyü'nün yıl sonunda açılması hedefleniyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Karamürsel'de yapımı sürdürülen Lokomotif Çocuk Köyü'nün yıl sonuna kadar hizmete açılması planlanıyor.

        Kordon mevkisi Çınar Caddesi'nde inşa edilen merkez, 36 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim ve etkinlik alanlarıyla hizmet verecek. Doğu Kışla, Vinsan ve Gebze'nin ardından projenin dördüncü adresi olacak Karamürsel'deki merkezde, çocukların farklı alanlarda deneyim kazanabilecekleri 7 eğitim vagonu bulunacak.

        Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek programlarda çocuklar, yaş gruplarına uygun etkinliklere katılarak oyun ve uygulamalı çalışmalarla öğrenme fırsatı bulacak.

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        Tarım bahçesi ve Loko Sahne de yer alacak

        Eğitim vagonlarının yanı sıra merkezde tarım bahçesi ve Loko Sahne de bulunacak. Tarım bahçesinde çocukların bitki yetiştirme ve üretim süreçlerini deneyimlemesi amaçlanıyor. Loko Sahne'de ise tiyatro gösterileri, müzik etkinlikleri ve çeşitli atölyelerin düzenlenmesi planlanıyor.

        Karamürsel Lokomotif Çocuk Köyü'nün kasımaralık aylarında tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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