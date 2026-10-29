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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Binlerce kişi Cumhuriyet için Osmangazi Köprüsü'nde koştu Osmangazi Köprüsü ilk kez Cumhuriyet Koşusu'na ev sahipliği yaptı

        Binlerce kişi Cumhuriyet için Osmangazi Köprüsü'nde koştu Osmangazi Köprüsü ilk kez Cumhuriyet Koşusu'na ev sahipliği yaptı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Osmangazi Cumhuriyet Koşusu'nda her yaştan 6 bin 500 kişi Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için buluştu. İlk kez köprü üzerinde gerçekleştirilen organizasyonda 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda yarış heyecanı yaşanırken, ilgi çekici görüntüler de ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Binlerce kişi Cumhuriyet için Osmangazi Köprüsü'nde koştu Osmangazi Köprüsü ilk kez Cumhuriyet Koşusu'na ev sahipliği yaptı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Osmangazi Cumhuriyet Koşusu'nda her yaştan 6 bin 500 kişi Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için buluştu. İlk kez köprü üzerinde gerçekleştirilen organizasyonda 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda yarış heyecanı yaşanırken, ilgi çekici görüntüler de ortaya çıktı.

        "Türkiye Yüzyılı'nda Koşuyoruz" mottosuyla gerçekleştirilen organizasyonda, 10 kilometrelik yarışın yanı sıra 5 kilometrelik halk koşusu düzenlendi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli ve Yalova valilikleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Bilişim Vadisi başta olmak üzere çeşitli kurumların katkı sunduğu etkinlikte, 19 ülkeden sporcular ile Türkiye'nin önde gelen 16 elit atleti mücadele etti.

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        Yarışlarda 10 kilometrelik parkurda 2 bin 173 çipli sporcu, 5 kilometrelik halk koşusunda ise bin 653 çipli katılımcı yer aldı. Her yaştan vatandaşın katıldığı organizasyonda sporcular, Körfez manzarası eşliğinde Osmangazi Köprüsü'nü koşarak geçme deneyimi yaşadı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, yarış öncesinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirtti. Cumhuriyet'i emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehitleri rahmetle anan Abiş, Kocaeli'de her yıl düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nun bu yıl ilk kez Osmangazi Köprüsü'nde gerçekleştirildiğini ifade etti. Abiş, "Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir eser üzerinde koşuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki koşuları burada gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

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        10 kilometrede Korir ve Baştuğ birinci oldu

        Organizasyonun 10 kilometrelik yarışında kadınlarda Elida Jelimo Korir birinci, Emebet Ejigu Bizuneh ikinci, Sümeyye Erol üçüncü, Pelinsu Şahin dördüncü, Fatma Arık beşinci sırayı aldı. Erkeklerde ise Ramazan Baştuğ birinciliği elde ederken, Adel Mechaal ikinci, Ali Kaya üçüncü oldu. Bu kategoride dereceye giren sporculara sırasıyla 60 bin, 50 bin, 40 bin, 35 bin ve 30 bin lira para ödülü verildi.

        5 kilometrelik halk koşusunun genel klasmanında kadınlarda Zehra Baysal birinci, Melek Yıldız ikinci, Esma Nur Yıldız üçüncü, Melek Akbay dördüncü, Ceylan Dağ beşinci oldu.

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        Erkeklerde Ege Berk Keskin birinciliği elde ederken, Mehmet Can Kapağan ikinci, Mehmet Uslu üçüncü, Zafer Uyan dördüncü, Baran Karadağ beşinci sırada yer aldı.

        Halk koşusunda kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye girenlere sırasıyla 15 bin, 12 bin, 10 bin, 8 bin ve 6 bin lira para ödülü verildi.

        Organizasyon, dereceye giren sporculara ödül ve madalyalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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