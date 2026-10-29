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        Osmangazi Köprüsü'nde 6 bin 500 kişi, Cumhuriyet için koştu

        KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilk kez Osmangazi Köprüsü'nde düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Koşusu'na, 6 bin 500 kişi katıldı. 10 kilometrelik yarışta kadınlarda Elida Jelimo Korir, erkeklerde Ramazan Baştuğ birinci oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Osmangazi Köprüsü'nde 6 bin 500 kişi, Cumhuriyet için koştu

        KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilk kez Osmangazi Köprüsü'nde düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Koşusu'na, 6 bin 500 kişi katıldı. 10 kilometrelik yarışta kadınlarda Elida Jelimo Korir, erkeklerde Ramazan Baştuğ birinci oldu.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 'Türkiye Yüzyılı’nda Koşuyoruz' mottosuyla Uluslararası Osmangazi Cumhuriyet Koşusu düzenledi. İlk kez Osmangazi Köprüsü'nde gerçekleştirilen organizasyonda 10 kilometrelik yarış ve 5 kilometrelik halk koşusu yapıldı. Yarışlarda 10 kilometrelik parkurda 2 bin 173, 5 kilometrelik halk koşusunda bin 653 çipli sporcu mücadele etti. Organizasyona 19 ülkeden sporcuların yanı sıra Türkiye'nin önde gelen 16 elit atleti de katıldı.

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        DERECEYE GİREN SPORCULAR BELLİ OLDU

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, yarış öncesinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Koşusu'nu ilk kez Osmangazi Köprüsü'nde düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyonun gelecek yıllarda da burada gerçekleştirilmesini istediklerini söyledi. 10 kilometrelik yarışın kadınlar kategorisinde Elida Jelimo Korir birinci, Emebet Ejigu Bizuneh ikinci, Sümeyye Erol üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ramazan Baştuğ birinciliği, Adel Mechaal ikinciliği, Ali Kaya üçüncülüğü elde etti.

        KAZANANLARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

        5 kilometrelik halk koşusunun kadınlar kategorisinde Zehra Baysal birinci, Melek Yıldız ikinci, Esma Nur Yıldız üçüncü oldu. Erkeklerde Ege Berk Keskin birinciliği, Mehmet Can Kapağan ikinciliği, Mehmet Uslu üçüncülüğü elde etti. Yarışlarda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları törenle verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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