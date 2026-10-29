Kocaeli'de dalgıçlar Cumhuriyet'in 103. yılını denizde bayrak açarak kutladı

KARSAD Başkanı Şirinoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitleri saygı, sevgi ve minnetle andıklarını belirtti.

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) Başkanı Zeki Şirinoğlu ve dernek üyesi dalgıçlardan oluşan 10 kişilik ekip, İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir grup dalgıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü denizde Türk bayrağı açarak kutladı.

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