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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Avrupa Konseyi'nin AİHM'ye müdahillik girişimine tepki:

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'de devam eden yargı süreçlerine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde müdahil olma girişimine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 00:22 Güncelleme:
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Avrupa Konseyi'nin AİHM'ye müdahillik girişimine tepki:

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'de devam eden yargı süreçlerine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde müdahil olma girişimine tepki gösterdi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükakın, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 51. Genel Kurulu'na katıldı.

        Genel Kurulda, Türkiye'de devam eden yargı süreçlerine yönelik AİHM nezdinde müdahil olma talebinin gündeme gelmesi üzerine konuşma yapan Büyükakın, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına saygının herkes için geçerli olması gerektiğini kaydetti.

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        Büyükakın, 7 yıllık kongre üyeliği boyunca gündeme alınan tekliflere yaklaşımı bizzat gözlemlediğini belirterek, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin bugüne kadar hiçbir AİHM davasına müdahil olma başvurusu yapmadığına, bunun son derece sıra dışı bir durum olduğuna dikkati çekti.

        Henüz Türkiye'de iç hukuk yollarının tüketilmediğini, davaya konu yargılama sürecinin tamamlanmadığını vurgulayan Büyükakın, "Üstelik AİHM henüz davayı kabul dahi etmemiş, tarafları dinlemeye devam etmektedir. Bu safhada yapılan müdahil olma talebi, AİHM üzerinde hem davayı kabul etme hem de hak ihlali kararı verme baskısı yaratacaktır. Bu durum tarafsızlığa aykırıdır ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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        Büyükakın, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın ülkelerin kendi yasal ve anayasal düzenlemelerine işaret ettiğini hatırlatarak, görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili devam eden bir yargı süreci olduğunu belirtti.

        - "Türkiye’ye karşı alınan bu karar, açıkça orantısız ve acelecidir"

        Türkiye'nin, Avrupa Konseyi üyeleri arasında AİHM kararlarını uygulama oranı en yüksek ülke olduğuna dikkati çeken Büyükakın, "Kurucu, onurlu ve bağımsız bir üye olan Türkiye'ye karşı alınan bu karar, açıkça orantısız ve acelecidir." şeklinde konuştu.

        Genel Kurul'daki oylamanın tamamlanmasının ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükakın, Türkiye gündemiyle ilgili toplantılarda gözlemlenen ön yargılı ve çifte standartçı tutumun bir kez daha üzülerek müşahede edildiğini belirtti.

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        Büyükakın, Genel Kurul'un, Türkiye'yi Avrupalı müttefiklere şikayet etmeyi adet edinmiş muhalefet mensuplarının argümanlarıyla hareket ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bağımsız Türk yargısının süreçlerini muhalefet mensuplarının ağzıyla değerlendiren, yargımızı hiçe sayan bu tutum kabul edilemez, önyargılıdır ve çifte standartçıdır. İç hukuk yolları tamamlanmamış bir davaya bu kadar erken müdahil olmak Türkiye’ye karşı yapılmış çok büyük haksızlıktır. Bu yaklaşım, konseyin kurucusu olan Türkiye ile Avrupa arasında diyaloğa dayalı sağlıklı ilişkiler yürütülmesine de ciddi zarar verecektir. Avrupa Özerklik Şartı’nın ötesine geçen bu tarafgir girişimi, bağımsız Türkiye’ye karşı yapılmış siyasal bir değerlendirme, Avrupa değerlerinden bir uzaklaşma ve kalıcı dostluk ilişkilerine zarar verici bir adım olarak görüyor ve esefle kınıyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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