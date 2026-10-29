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        Sagopa Kajmer konserinde binlerce kişi yağmur altında Cumhuriyet coşkusunu yaşadı

        Kocaeli'de sahne alan rap sanatçısı Sagopa Kajmer, sevilen şarkılarıyla hayranlarıyla buluştu. Türk bayraklarının dalgalandığı, milli marşların okunduğu etkinlikte vatandaşlar, yağmura rağmen Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 23:39 Güncelleme:
        Sagopa Kajmer konserinde binlerce kişi yağmur altında Cumhuriyet coşkusunu yaşadı

        Kocaeli’de sahne alan rap sanatçısı Sagopa Kajmer, sevilen şarkılarıyla hayranlarıyla buluştu. Türk bayraklarının dalgalandığı, milli marşların okunduğu etkinlikte vatandaşlar, yağmura rağmen Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konser, İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi. Sağanak yağışa rağmen alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamalara katıldı. Sahneye çıkan Sagopa Kajmer, "Galiba" şarkısıyla konserine başladı. Gençlerin yoğun sevgi gösterileri eşliğinde sahne alan sanatçıya, meydanı dolduran müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti. Yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar, şarkılar eşliğinde coşkulu anlar yaşadı.

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        Forma hediye edildi

        İlk şarkının ardından sahneye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Sagopa Kajmer’e üzerinde futbolcuların imzalarının bulunduğu, 41 numaralı "Sagopa Kajmer" yazılı Kocaelispor formasını hediye etti. Formayı teslim alan sanatçı, yeşilsiyahlı formayı giyerek Kocaelispor’a başarılar diledi.

        Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Sagopa Kajmer, sevilen şarkılarının yanı sıra kendine özgü yorumuyla seslendirdiği eserlerle müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sağanak yağış altında devam eden konser, Türk bayrakları ve şarkılar eşliğinde yaşanan coşkulu anlarla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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