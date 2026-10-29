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        Kocaeli'de skuter ve motosikletlilerin trafiğe çıkma yasağı yarına kadar uzatıldı

        Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için verilen skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkma yasağı yarın sabaha kadar uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Kocaeli'de skuter ve motosikletlilerin trafiğe çıkma yasağı yarına kadar uzatıldı

        Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için verilen skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkma yasağı yarın sabaha kadar uzatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının yarın akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

        Açıklamada, motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin bugün saat 19.00'dan yarın 07.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının tedbiren yasaklandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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