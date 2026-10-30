Büyükakın'dan Avrupa Konseyi'ne çifte standart tepkisi "Bu tutum kabul edilemez, önyargılıdır ve çifte standartçıdır"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'deki yargı süreçlerine yönelik AİHM'ye müdahil olma girişimine tepki göstererek, iç hukuk yolları tamamlanmadan atılan adımın hukuka aykırı olduğunu belirtti. Büyükakın, bağımsız Türk yargısının hiçe sayıldığını vurgulayarak, "Bağımsız Türk yargısının süreçlerini muhalefet mensuplarının ağzıyla değerlendiren, yargımızı hiçe sayan bu tutum kabul edilemez, önyargılıdır ve çifte standartçıdır" dedi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 51. Genel Kurulu'nda, Türkiye'de devam eden yargı süreçlerine yönelik AİHM nezdinde müdahil olma talebi gündeme geldi. Türkiye Ulusal Heyet ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hem genel kurul kürsüsünden yaptığı konuşmayla hem de oylama sonrasındaki açıklamalarıyla Türkiye'nin haklı tezlerini savundu.

REKLAM

"Tarihinde görülmemiş, sıra dışı, aceleci bir adım"

Genel Kurul'da üyelere seslenen Başkan Büyükakın, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına saygının herkes için geçerli olması gerektiğini hatırlattı. 7 yıllık kongre üyeliği boyunca gündeme alınan tekliflere yaklaşımı bizzat gözlemlediğini belirten Büyükakın,

"Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, bugüne kadar hiçbir AİHM davasına müdahil olma başvurusu yapmadı. Bunun son derece sıra dışı bir durum olduğuna herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Henüz Türkiye'de iç hukuk yolları tüketilmemiş, davaya konu yargılama süreci tamamlanmamıştır. Üstelik AİHM henüz davayı kabul dahi etmemiş, tarafları dinlemeye devam etmektedir. Bu safhada yapılan müdahil olma talebi, AİHM üzerinde hem davayı kabul etme hem de hak ihlali kararı verme baskısı oluşturacaktır. Bu durum tarafsızlığa aykırıdır ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Türkiye'ye karşı alınan karar, orantısız ve acelecidir"

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın ülkelerin kendi yasal ve anayasal düzenlemelerine işaret ettiğini hatırlatan Büyükakın, görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili devam eden yargı süreci olduğunu vurguladı. Büyükakın ayrıca, "Her şeyden önemlisi, Avrupa Konseyi üyeleri arasında AİHM kararlarını uygulama oranı en yüksek ülke Türkiye'dir. Kurucu, onurlu ve bağımsız bir üye olan Türkiye'ye karşı alınan bu karar, açıkça orantısız ve acelecidir" dedi.

"Bu tutum kabul edilemez, önyargılıdır ve çifte standartçıdır"

Genel Kurul'daki oylamanın tamamlanmasının ardından konuya değerlendirmelerde bulunan Büyükakın, Türkiye gündemiyle ilgili toplantılarda gözlemlenen önyargılı ve çifte standartçı tutumun bir kez daha üzülerek müşahede edildiğini belirtti.

REKLAM

YBYK Genel Kurulu'nun, Türkiye'yi Avrupalı müttefiklere şikayet etmeyi adet edinmiş muhalefet mensuplarının argümanlarıyla hareket ettiğini ifade eden Büyükakın, "Bağımsız Türk yargısının süreçlerini muhalefet mensuplarının ağzıyla değerlendiren, yargımızı hiçe sayan bu tutum kabul edilemez, önyargılıdır ve çifte standartçıdır. İç hukuk yolları tamamlanmamış bir davaya bu kadar erken müdahil olmak Türkiye'ye karşı yapılmış çok büyük haksızlıktır. Bu yaklaşım, konseyin kurucusu olan Türkiye ile Avrupa arasında diyaloğa dayalı sağlıklı ilişkiler yürütülmesine de ciddi zarar verecektir. Avrupa Özerklik Şartı'nın ötesine geçen bu tarafgir girişimi; bağımsız Türkiye'ye karşı yapılmış siyasal bir değerlendirme, Avrupa değerlerinden bir uzaklaşma ve kalıcı dostluk ilişkilerine zarar verici bir adım olarak görüyor ve esefle kınıyoruz" diye konuştu.