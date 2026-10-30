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        "Ve Ateş Bizi Tüketiyor" İstanbul'da perde açıyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni yapımı "Ve Ateş Bizi Tüketiyor" ile İstanbul'da sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Murat Gülsoy'un aynı adlı romanından sahneye uyarlanan oyun, 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 1 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:27 Güncelleme:
        "Ve Ateş Bizi Tüketiyor" İstanbul'da perde açıyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni yapımı "Ve Ateş Bizi Tüketiyor" ile İstanbul’da sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından sahneye uyarlanan oyun, 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 1 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde seyirciyle buluşacak.

        Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından "Ve Ateş Bizi Tüketiyor", İstanbul'un önemli sanat organizasyonlarından 30. İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahnelenecek. Oyun, 31 Ekim Cumartesi günü saat 20.30’da ve 1 Kasım Pazar günü saat 18.00’de Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde izleyici karşısına çıkacak.

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        Usta isimler aynı yapımda buluştu

        Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından hareketle Müge Oskay tarafından serbest uyarlama olarak kaleme alınan oyun, Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Mehmet Birkiye’nin yönetmenliğinde sahneye taşınıyor. Yarım asrı aşan tiyatro deneyimine sahip Birkiye’nin rejisiyle hayat bulan yapım, Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın güçlü oyuncu kadrosunu İstanbul seyircisiyle buluşturacak.

        Gerçekle düş arasında bir hikaye

        İstanbul sokaklarında kaybolan yaşlı bir adamın izini süren oyun, geçmişle bugünün birbirine karıştığı gizemli gece yolculuğunu konu alıyor. Eski şarkılar, tekrar eden rüyalar ve kaybolan hatıralarla şekillenen hikaye; maskeleri, kuklaları, müziği ve sahne tasarımıyla seyirciyi farklı bir dünyanın içine çekiyor. İstanbul gösterimlerinin ardından Kocaeli’de de sahnelenecek oyun, 26 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de SDKM Büyük Sahne’de prömiyer yapacak. Yapım, 27 Kasım Cuma günü saat 20.00’de, 28 Kasım Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00 saatlerinde tiyatroseverlerle buluşacak.

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        18 kişilik güçlü oyuncu kadrosu

        Oyunun kadrosunda Hüdai Fatih Sevdi, Emre Işık, Umut İsfen, Cüneyt Gürbüz, Feyzan Soykan, Zafer Kırdudu, Ahmet Buğra Karakoyun, Mete Atalay, Alican Altun, Özgür Özyılmaz, Cansu Mengüç, Ezgi Özbalı, Sevcan Kuş Efe, Melis Erdal, Su Özdemir, İrem Yünsel, Zeynep Şengöz ve Ufuk İnce yer alıyor. Tek perde ve yaklaşık 90 dakika süren oyun, 14 yaş ve üzeri tiyatroseverlere hitap ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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