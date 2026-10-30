Darıca'da yeşil alanlar mevsimlik çiçeklerle renkleniyor

Darıca'da genelindeki park, bahçe ve şehitlikler mevsimlik çiçeklerle donatılarak ilçe renklendiriliyor.

Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında mevsimlik çiçek dikimlerine devam ediyor. Parklardan ortak yaşam alanlarına, şehitliklerden cadde ve meydanlara kadar ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen çalışmalarla Darıca’nın daha renkli ve estetik görünüme kavuşması hedefleniyor. Belediye ekipleri, mevsimlik çiçek dikimlerinin yanı sıra şehitliklerin temizliği, bakımı ve çevre düzenlemesini de titizlikle gerçekleştiriyor. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin hatıralarına sahip çıkmak amacıyla yürütülen çalışmalarla şehitlikler daha bakımlı ve düzenli görünüme kavuşturuluyor. Darıca Belediyesi, ilçenin doğal güzelliklerini korumak, yeşil alanları geliştirmek ve vatandaşların daha güzel ortak yaşam alanlarında vakit geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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"Darıca'yı daha yeşil hale getirmek için çalışıyoruz"

Darıca’nın her köşesinin daha güzel görünüme kavuşması için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bizim belediyecilik anlayışımızda sadece yeni alanlar oluşturmak değil, mevcut güzellikleri korumak ve geliştirmek de önemli bir yer tutuyor. Parklarımızı, bahçelerimizi ve ortak yaşam alanlarımızı mevsimlik çiçeklerle renklendiriyor, hemşehrilerimize daha güzel ve daha yaşanabilir alanlar sunuyoruz. Şehitliklerimiz ise bizim için ayrı bir anlam ve değer taşıyor. Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak, onların emanetlerine özen göstermek en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlayışla şehitliklerimizin bakım ve çevre düzenlemesini titizlikle sürdürüyoruz. Daha yeşil, daha temiz ve daha estetik bir Darıca için ekiplerimizle birlikte ilçemizin her noktasında çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Darıca için canla başla çalışmak, sadece bugünü değil, geleceğimizi de güzelleştirmektir" ifadelerini kullandı.