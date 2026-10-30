Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de tedbiren boşaltılan 7 katlı binada güvenlik önlemleri alındı

        Kocaeli'de tedbiren boşaltılan 7 katlı binada güvenlik önlemleri alındı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses geldiği ihbarı üzerine tedbiren boşaltılan 7 katlı binada güvenlik önlemleri alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Kocaeli'de tedbiren boşaltılan 7 katlı binada güvenlik önlemleri alındı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses geldiği ihbarı üzerine tedbiren boşaltılan 7 katlı binada güvenlik önlemleri alındı.

        4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki 7 katlı Cansever Apartmanı'nın 27 Ekim'de, bazı kişilerin kolon ve kirişlerinden ses geldiği yönündeki ihbarının ardından boşaltılmasına ilişkin incelemeler sürüyor.

        Mühürlenen binanın çevresine bariyerler yerleştirilerek içeriye girişler engellendi.

        Binanın durumunun alınacak karot örneğinin incelenmesi ve hazırlanacak raporun ardından netleşmesi bekleniyor.

        Öte yandan polis ekipleri, binaya girişleri engellemek ve olası güvenlik sorunlarının önüne geçmek amacıyla apartmanın önünde nöbet tutuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü

        Benzer Haberler

        Darıca'da yeşil alanlar mevsimlik çiçeklerle renkleniyor
        Darıca'da yeşil alanlar mevsimlik çiçeklerle renkleniyor
        Başiskele'de kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleriyle geçecek
        Başiskele'de kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleriyle geçecek
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
        Ay yıldızlı bayrak karadan ve sudan zirveye ulaştı Kartepe'de Türk bayrağı...
        Ay yıldızlı bayrak karadan ve sudan zirveye ulaştı Kartepe'de Türk bayrağı...
        Büyükakın'dan Avrupa Konseyi'ne çifte standart tepkisi "Bu tutum kabul edil...
        Büyükakın'dan Avrupa Konseyi'ne çifte standart tepkisi "Bu tutum kabul edil...
        "Ve Ateş Bizi Tüketiyor" İstanbul'da perde açıyor
        "Ve Ateş Bizi Tüketiyor" İstanbul'da perde açıyor